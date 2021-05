Vincenzo Italiano: “La nostra salvezza è meritata”

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha rilasciato una intervista al Secolo XIX per commentare l’impresa appena effettuata con la sua squadra:

“La nostra salvezza è assolutamente meritata. E’ la più grande soddisfazione della mia carriera senza dubbio. Durante il ritiro ho parlato chiaro ai miei ragazzi dicendo loro che se ci fossimo difesi solamente avremmo perso con chiunque. Per questo, gli ho chiesto baricentro alto e possesso palla. Oggi siamo noni per gol fatti e sesti per la gestione della partita. Se riesci a tenere alta la squadra hai maggiori probabilità di segnare, noi ne abbiamo fatti 50 che sono tantissimi per una neo promossa“.