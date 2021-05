Negli studi Sky Sport si continua ad analizzare la situazione in casa Napoli. Secondo quanto emerge dai commenti dei principali esperti di calciomercato, il rapporto tra Gattuso e ADL è rotto e non si può fare nulla per recuperare. Resta da capire quale sarà la futura destinazione del tecnico calabrese. La Fiorentina rimane la prima squadra indiziata ma la Lazio può diventare una soluzione concreta qualora dovesse saltare il rinnovo con Simone Inzaghi.