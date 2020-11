“Il Napoli non ha giocato male contro il Sassuolo, ma non ha neanche convinto pienamente. Gli azzurri devono imparare dai propri errori e crescere soprattutto in fase realizzativa, creano tanto ma concretizzano poco. Osimhen ha bisogno di tempo per adattarsi, il tempo a disposizione c’è ed anche le alternative”. Queste le parole di Massimo Ugolini, giornalista, ai microfoni di Sky Sport.