De Magistris su Maradona: “È cittadino napoletano, notizie confortanti dall’Argentina”

(ANSA) – NAPOLI, 04 NOV – ”Dall’Argentina arrivano informazioni rassicuranti e questa è la notizia più bella che aspettavamo. Diamo un grande abbraccio virtuale ma vero a Maradona che possa rimettersi subito”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Radio Crc, in merito alle condizioni di salute di Diego Armando Maradona che nella notte italiana ha subito un’operazione al cervello in Argentina. De Magistris ha ricordato che ”Maradona è cittadino napoletano di fatto e di diritto, avendo ricevuto la cittadinanza onoraria, e solo qualche giorno fa gli abbiamo rivolto gli auguri per i suoi 60 anni”. (ANSA).

Fonte: Ansa