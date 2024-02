Europa League, Gattuso durissimo con i suoi giocatori: il punto

Continua il periodo negativo sulla panchina del Marsiglia per Gennaro Gattuso. L’ex tecnico del Napoli é intervenuto in conferenza stampa, sferrando un attacco durissimo verso i suoi giocatori dopo il pareggio contro lo Shacktar Donestk nei minuti finali.

Ecco le sue parole:

“Non ho parole per ciò che è accaduto questa sera. E’ l’ennesima partita in cui non ragioniamo da squadra. Negli ultimi minuti dovevamo gestire maggiormente il vantaggio ottenuto qualche minuto prima. E’ difficile da spiegare, ma mi trovo impossibilitato ad allenare i miei ragazzi su questo tipo di cose. Ho studiato come allenatore, non come mago e mi trovo in difficoltà a spiegare loro cosa significhi avere mentalità”