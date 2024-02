Feyenoord-Roma – Le formazioni ufficiali del sedicesimo di Europa League

Alle 18.45 iniziano i sedicesimi di Europa League, in cui è impegnata la Roma di Daniele De Rossi che affronta il Feyenoord. Il tecnico giallorosso per la sua prima sfida europea schiera in attacco Lukaku, e al suo fianco l’estro di Paulo Dybala e il polacco Nicola Zalewski. Dall’altra parte in attacco c’è Paixao, con al suo fianco Ueda e Minteh. Queste le formazioni ufficiali del match:

Feyenoord – Wellenreuther; Nieuwkoop; Beelen; Hancko; Hartman; Stengs; Zerouki; Wieffer; Minteh; Ueda; Paixao

Roma – Svilar; Spinazzola; Llorente; Mancini; Karsdorp; Bove; Paredes; Pellegrini; Dybala; Lukaku; Zalewski