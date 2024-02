Una recente statistica ci ha portati a conoscenza del fatto che il Genoa sia la miglior “vittima” di Matteo Politano. Il trequartista azzurro, contro il Grifone, ha già segnato 5 goal da quando è in maglia azzurra. C’é da considerare anche che il Genoa, lo scorso anno, era in B quindi i dati fanno riferimento a quando il trequartista ex Sassuolo e Inter li ha affrontati.