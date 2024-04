Il Bayer Leverkusen ha festeggiato la vittoria del campionato grazie ad una grande cavalcata che ha visto gli uomini di Xabi Alonso mettere sempre il 100% in campo. Questa sera il Bayer Leverkusen ha staccato il pass per la semifinale, dove avrà la rivincita contro la Roma. Ma cosa è successo quando Xabi Alonso ha comunicato al suo staff questa notizia? I suoi uomini hanno cominciato a festeggiare, eccetto il sottoscritto che vuole mantenere alta la concentrazione in vista di questa super sfida.