Europa League, 3 italiane ancora in corsa

Si sono conclusi gli ottavi di finale di Europa League con le 3 squadre italiane, Atalanta, Milan e Roma, qualificate per i successivi quarti di finale. L’atalanta ha vinto 2-1 contro lo Sporting, il Milan ha vinto 1-3 contro lo Slavia Praga e la Roma, seppur sconfitta dal Brighton, passa in virtù del 4-0 dell’andata. Buone notizie anche in COnference League dove la Fiorentina ha pareggiato contro gli israeliani del Maccabi Haifa per 1-1, ma passa ugualmente il turno in virtù del 3-4 dell’andata. Unica nota negativa: non avere italiane in Champions League ancora in competizione.