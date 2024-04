Viktoria Plzen-Fiorentina – Le formazioni ufficiali dell’andata del quarto di finale di Conference League

Alle 18.45 la Fiorentina affronta nell’andata del quarto di finale di Conference League il Viktoria Plzen. Il tecnico viola Vincenzo Italiano schiera la formazione che si potrebbe definire tipo, anche se risparmia Bonaventura, che parte dalla panchina nel match in Repubblica Ceca. In difesa c’è per i viola il ritorno europeo di Dodo, che si era infortunato al legamento ed è rimasto fuori per svariati mesi, mentre in attacco c’è il solito Andrea Belotti, affiancato da Beltran, Gonzalez e Sottil. Queste le formazioni ufficiali del match:

Viktoria Plzen – Jedilicka; Hranac; Hejda; Jemelka; Reznik; Cerv; Kalvach; Cadu; Sulc; Chory; Vydra

Fiorentina – Terracciano; Dodo; Milenkovic; Martinez Quarta; Biraghi; Arthur; Mandragora; Gonzalez; Beltran; Sottil; Belotti