Europa League, Roma agli ottavi di finale

Dopo 120 minuti di fuoco, culminati con la lotteria ai calci di rigore, la Roma di Daniele De Rossi si qualifica agli ottavi di finale di Europa League. Partita che inizia subito in salita per i giallorossi che subiscono il goal del vantaggio olandese con il goal di Gimenez al 5° minuto. Tuttavia dopo 10 minuti la squadra della capitale trova il pareggio con Pellegrini.

Alla lotteria dei calci di rigore per la Roma ha segnato: Paredes, Cristante, Aouar e Zalewski. Per il Feyenoord Ueda e Hartman. Un super Svilar neutralizza i calci di rigore di Hancko e Jahanbakhsh. In mezzo anche l’errore di Lukaku. E’ il momento di festeggiare, ma con cautela perchè i ragazzi di De rossi, nel sorteggio, potrebbero beccare una delle seguenti squadre:

Bayer Leverkusen

Brighton

Liverpool

Rangers

Slavia Praga

West Ham

Villarreal

Stessa sorte capiterà al Milan che potrebbe pescare una delle seguenti compagini.