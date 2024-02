Secondo quanto riporta Opta, il Napoli è imbattuto da 13 gare casalinghe contro il Genoa in Serie A, con 9 vittorie e 4 pareggi. Inoltre, la squadra azzurra non ha mai registrato più partite interne di fila senza sconfitta contro il Grifone nel massimo campionato italiano. L’ultimo successo del Geona in casa dei partenopei risale al 22 febbraio 2009 con il risultato di 1-0 grazie al gol di Bosko Jankovic con Gian Piero Gasperini allenatore.