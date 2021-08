Napoli-Salernitana: il ritorno di un derby di fuoco!

Quest’estate sarà ricordata da tutti per il grande caldo ma anche per il ritorno di uno dei derby più caldi di tutta la penisola: Napoli-Salernitana. Le due città distano soltanto 56 Kilometri, hanno lo stesso dialetto ma la storia delle due squadre è completamente diversa. Il Napoli, nella maggior parte della sua storia, ha giocato in serie A stando per molti anni ai vertici del campionato. La Salernitana ha passato la maggior parte della sua storia in serie C: infatti questo è il terzo anno dei granata in serie A.

Le due squadre si sono incontrate per la prima volta, ufficialmente, nel 1945: la sfida finì 1-1. Allo stesso tempo il primo incontro è ricordato anche per l’invasione di campo dei salernitani a causa di un rigore dubbio assegnato al Napoli.

Nel 1982 le squadre si incontrarono in Coppa Italia e ci furono degli scontri tra i tifosi in cui si sentì anche un colpo di pistola.

Alla fine degli anni 90 il Napoli si trovava in condizioni pessime mentre la Salernitana viveva il momento migliore della sua storia. Solamente in quegli anni in campo si poteva assistere ad una partita combattuta e non solo a scontri sugli spalti.

Il derby di quest’anno sarà il ventisettesimo derby in assoluto tra le due compagini augurandoci che il vero spettacolo si veda in campo e sugli spalti (naturalmente senza scontri) con due tifoserie riconosciute in tutto il mondo per il calore e l’ambiente spettacolare.