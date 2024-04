Senza più dignità

Decima sconfitta stagionale per gli azzurri a Empoli.

Squadra con atteggiamento sterile fatto di possesso palla e nulla più. Caprile praticamente inoperoso come anche Meret che vede solo il colpo di testa di Cerri arrivare dalle sue parti e infilarsi in rete per la dormita dei compagni e poi un pallone colpire il palo esterno nel primo tempo. Poi più nulla. Osimhen e compagni nervosi e senza idee sbattono contro il muro empolese. Gyasi fa il terzino invece che l’ala destra e tiene Kvara lontanissimo dall’area. Il Napoli oggi ha dimostrato che la stagione può chiudersi così. Un ottavo posto che ironia della sorte potrà anche valore la Conference league e quindi ancora un anno in Europa. Questa squadra però sta dimostrando di non aver proprio voglia neanche di tenersi questo ottavo posto. Calzona non osa mai neanche lui mettendo la seconda punta al 90’. Così non va Napoli…ci vuole più rispetto. Questa agonia è a cinque giornate dalla sua fine e ogni settimana sembra sempre che si possa fare peggio.