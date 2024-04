The Athletic – Alba e tramonto del Napoli, lo scudetto e il declino raccontati attraverso gli occhi degli americani

Non solo in Europa, ma anche in America il gioco del Napoli è stato apprezzato e ha coinvolto i più causandone il rammarico dopo l’andamento in Serie A e in Champions League di questa stagione. Ad un anno di distanza cambia totalmente il resoconto stagionale del giornalista James Horncastle per la testata americana The Athletic, sezione sportiva del New York Times.

Lo scorso 4 maggio definiva la conquista dello scudetto del Napoli, lasciando tacere alcune voci che consideravano lo scudetto fortunato, come “a masterpiece rather than a miracle touched by the Hand of God. No divine intervention has been necessary.” (Un vero capolavoro piuttosto che un miracolo dovuto alla Mano di Dio. Non è servito alcun intervento divino.)

Una vittoria che è arrivata nel 33 AD, anno che il giornalista sottolinea in modo simpatico come l’After Diego (33 anni dopo Diego) e non come il tradizionale Anno Domini del calendario inglese.

Un capolavoro dunque, un’opera d’arte di bandiere e di colori che sprizzano in tutte le vie della città, decorate dai cartelli e dagli striscioni che sottolineano quanto la città sia follemente innamorata della sua squadra.

Il resoconto cambia completamente dopo l’eliminazione dalla Champions League e il deludente andamento in Serie A. “Napoli missed a generational chance. Who knows when it will come again?” (Il Napoli ha perso la sua chance generazionale. Chi può mai sapere quando tornerà indietro?), questo il riferimento all’uscita agli ottavi di Champions, sconfitta che ha distrutto ogni possibilità di riscatto. Il giornalista americano sottolinea come il Napoli l’anno scorso abbia perso l’opportunità generazionale di poter sfiorare la più importante finale europea. Con la forma fisica della scorsa stagione e il sorteggio dei quarti a favore del Napoli (se consideriamo la differenza di punteggi in Serie A con Milan e Inter) avrebbe potuto facilmente raggiungere la finale e giocarsi la vittoria.

Non manca un forte rammarico per le scelte di mercato per quanto riguarda l’allenatore e la sostituzione dei giocatori venduti, lo sbaglio di aver venduto Spalletti e Giuntoli nello stesso momento e un pò di pecca in “presunzione”.

Il giornalista Hornastle conclude così “He (ndr De Laurentiis) saved the club from bankruptcy and led it to a Scudetto, winning other trophies along the way, but this season has been an annus horribilis.” (Ha salvato il club dalla bancarotta e lo ha portato allo Scudetto, vincendo altri trofei lungo il cammino, ma questa stagione è stata un annus horribilis.)

Passare dalla vittoria dello scudetto alla lotta per il posto in Champions League non è stato semplice per i tifosi napoletani. Non resta che sperare in un finale di stagione dignitoso e ripartire in forma per la nuova stagione. L’ultima partita fuori casa contro il Monza non può che far ben sperare.