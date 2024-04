Lobotka-Barcellona: Ecco perchè lo slovacco accetterebbe

Durante la sosta delle nazionali, a Stanislav Lobotka è stato chiesto dell’interesse del Barcellona. Il centrocampista azzurro è rimasto chiaramente lusingato dalle parole del presidente blaugrana Laporta e dell’allenatore Xavi. Lobotka ha detto di essere concentrato per questo rush finale con il Napoli, e di rimandare tutto in estate.

Perchè Lobotka accetterebbe? Lo slovacco è arrivato in azzurro nel 2020 insieme a Diego Demme voluti fortemente da Gattuso (allora allenatore del Napoli). Con il tecnico calabrese non ha mai trovato spazio, finendo già ai margini della squadra. Da quando arrivò Spalletti, fu completamente rinato e si prese il posto da titolare inamovibile.

Anche quest’anno nonstante la squadra faccia fatica, lui riesce sempre ad essere il migliore in campo e a dare ordine ai suoi compagni. Un giocatore come lui, sarebbe titolare anche nel Barcellona.

Il centrocampista azzurro ha 29 anni, ha ancora un paio d’anni davanti, e come detto dal suo procuratore gli piacerebbe giocare in un club che possa vincere la Champions League. Si tratterebbe quasi di un’ultima chiamata per lui, di giocare in una squadra che gli permetterebbe di vincere qualcosa in più, e di guadagnare anche il doppio per chiudere al meglio la propria carriera. Nel caso in cui questo interesse, dovesse diventare una vera e propria trattativa, sarebbe davvero difficile rifiutare.