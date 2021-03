Il mese di marzo del Napoli: il calendario e l’arma in più di Gattuso

Il Napoli, pochi giorni fa, si è messo alle spalle un mese di febbraio turbolento, con pessimi risultati, grazie ad una vittoria convincente contro il Benevento. Un momento di difficoltà dovuto ai troppi impegni e alle numerose assenze che hanno complicato ancora di più le cose per Gattuso; infatti la squadra non è riuscita a reagire ed è avvenuta l’eliminazione sia in coppa Italia che in Europa League. Fortunatamente nulla è perduto e l’obiettivo quarto posto, che permetterebbe la qualificazione in Champions League, è pienamente alla portata degli azzurri. Da domani, con la sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo, inizia il mese di marzo dei partenopei e ci saranno alcune sfide cruciali.

Dopo i neroverdi, a Napoli arriverà il Bologna e poi ci potrebbe essere il trittico dei big match: Milan, Juventus (il recupero della terza giornata che non è ancora stato ufficializzato per il 17 marzo) e Roma. Tutte e tre si giocheranno lontano dal “Diego Armando Maradona” e nel giro di una settimana, dicendo molto di quello che sarà poi il rush finale del campionato. A disposizione del tecnico calabrese rispetto al mese scorso ci saranno molte più pedine importanti, su tutti Dries Mertens. Il belga è tornato subito con un gol alla prima da titolare e non solo, con lui in campo si è rivisto un giro palla fruttuoso, un dialogo migliore nel reparto offensivo e anche più presenza in area di rigore, per trasformare in gol palloni vaganti come quello giunto sui suoi piedi domenica sera.