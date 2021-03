Sconcerti: “Niente scudetto per la Juve! Un errore fatale prendere un tecnico che non ha mai allenato”

Il giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tmw Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto, in merito alla situazione generale in serie A: “La Juventus ha perso a Verona le proprie speranze di restare aggrappata alla lotta Scudetto? Sì. Per un recupero così grande servirebbe la crisi di chi sta davanti. Per quanto riguarda la lotta salvezza, invece, il massimo divario recuperato è di 4 punti, perciò chi è a 25 potrebbe essere tranquillo. La differenza però è che dietro oggi ci sono squadre importanti come Torino e Cagliari. Innanzitutto cacciare gli ultimi due allenatori che hanno vinto il campionato è stato un errore, accettando poi di prendere un allenatore incognita che non aveva mai allenato. Poi è stato fatto un mercato molto complesso, di prestiti. Si sono incasinati sul centravanti con quell’operazione balorda per Suarez, poi ci sono stati 113 milioni di euro di prestiti da riscattare. Sono stati fatti debuttare quattro ragazzi e ha solo quattro centrocampisti giocando a tre…”.