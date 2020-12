Lazio-Napoli, Vincere per non morire

Questa sera il Napoli dovrà dare una prova di forza allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. Gli azzurri devono vincere per non perdere il treno Champions e rimanere attaccati alla Juventus. Gli uomini di Gattuso non giocheranno con Insigne e Mertens, due gravi perdita, ma Petagna, quello visto a Milano, dovrà essere il vero traino di questa squadra. Sull’attaccante sono riposte tutte le speranze di una piazza che sta cominciando ad apprezzarlo. Vincere per non morire, Rialzarsi per non cadere, portare i tre punti a casa per firmare la presenza. Questa sarà Lazio-Napoli e gli uomini di Gattuso hanno tutta la fiducia della piazza Partenopea