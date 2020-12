La Campania, dopo diverse settimane, doveva diventare zona gialla, anche se solo per 3 giorni, come disponeva il nuovo DPCM: ma, ieri, il governatore Vincenzo De Luca ha deciso di lasciare la Campania in zona arancione con un’ordinanza.

Decisione che sfavorisce, in particolare, i ristoranti e i bar, dato che in zona gialla dovrebbero essere aperti fino alle 18, mentre in zona arancione possono fare solo asporto o servizio a domicilio.

Ebbene i ristoratori campani, stremati e irritati dalla decisione di De Luca, hanno occupato il lungomare, deviando il traffico e hanno detto che non se ne andranno fin quando De Luca non cambierà idea. Lo riporta l’ANSA.