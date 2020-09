Verso Parma tra dubbi, certezze e…sorprese

Gli azzurri si preparano ad iniziare un’altra stagione a porte chiuse(almeno per ora). Il Covid-19 sembra essersi ripresentato con sintomi più lievi ma al contempo preoccupanti, ragion per cui le prossime gare di Serie A saranno esclusivamente a porte chiuse. La stagione partenopea si apre domenica alle 12:30 contro il Parma, in una gara che sicuramente non sarà facile.

Tra i dubbi di formazioni e quelli sul mercato in entrata e in uscita, bisogna pensare solo al campo per fare bene. Senza distrazioni. Appare complicato vista la trattativa in stand-by per Koulibaly, al mercato che chiede un centrocampista per forza di cose e all’amletico ballottaggio in avanti tra modulo(4-3-3 e 4-2-3-1) e tra punte( Osimhen e Mertens si giocano una maglia).

Le certezze sono rappresentate dai vari Di Lorenzo, Zielinski, Insigne. Tre pilastri importanti di una formazione che sarà costretta a ruotare viste le tante gare di seguito e gli impegni in Europa League. Capitolo sorprese: Petagna e Palmiero potrebbero rientrare in questa categoria.

Il primo è carico per l’esperienza in azzurro, entusiasta di aver scelto questa piazza. Palmiero è prodotto del settore giovanile del Napoli, reduce da ottime stagioni con Cosenza e Pescara. Se non dovesse arrivare nessun centrocampista, al Napoli potrebbe far comodo. Non ci resta che attendere.