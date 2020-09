Arkadiusz Milik è ormai in procinto di diventare un nuovo calciatore della Roma. Come racconta la foto di Roma24, il polacco è arrivato a Ciampino un’ora fa. Milik ha preso un volo la cui destinazione dovrebbe essere Svizzera o Austria, per effettuare le prime visite mediche con la Roma.

Il club giallorosso vuole accertarsi delle condizioni di Milik, soprattutto sullo stato delle sue ginocchia.