Ssc Napoli, il report di allenamento dell’1 maggio. Personalizzato per Osimhen e Kvaratskhelia! Le ultime su Gollini e Zielinski

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 1 maggio. Si fermano Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, che hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Torna parzialmente in gruppo Pierluigi Gollini, mentre rimane ancora a parte Piotr Zielinski, che ha svolto solo terapie. Di seguito, la nota.

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match in Friuli contro l’Udinese in programma lunedì alle ore 20.45 per la 35esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attovazione e lavoro di possesso palla. Successivamente il gruppo ha disputato una serie di partitine. Kvaratskhelia e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Gollini ha svolto metà della seduta in gruppo e metà allenamento personalizzato in campo. Terapie per Zielinski”.