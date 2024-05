“Verresti a giocare in Arabia per 30 milioni annui?” Simeone vittima di uno scherzo de Le Iene

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, è stato vittima di uno scherzo de Le Iene. Nel corso della puntata di ieri sera martedì 30 aprile, è andato in onda un servizio nel quale venivano contattati vari giocatori di Serie A e non solo, tra cui l’ex Napoli Jorginho, Mattia Zaccagni, Lorenzo Pellegrini, Mario Balotelli, Stefano Sensi ed altri ancora. A questi, ignari dello scherzo, sarebbe stato proposto di giocare in Arabia Saudita per l’imponente ingaggio di 30 milioni annui. Tra i calciatori contattati, c’è stato anche l’argentino, che ha risposto nel seguente modo: “Non è il mio pensiero adesso andare in Arabia. 30 milioni annui? In questo momento non sono interessato ai soldi, al momento penso più a fare la mia carriera in Europa”.