CdM – Tanti tiri e gioco, ma pochi gol. Il dato che mostra l’inefficacia offensiva del Napoli

Il Napoli tira tanto, crea un gran numero di occasioni, ma non segna. I dati parlano chiaro: gli azzurri mettono a segno pochi gol rispetto alla mole di gioco prodotta. Nell’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, si parla di questa statistica: un’ulteriore criticità nella già negativa stagione azzurra. Infatti, gli azzurri sono la quarta squadra nei principali campionati europei (e la prima in Serie A) ad aver effettuati più tiri in porta dall’area di rigore a partite (10.2). Hanno fatto meglio solo Manchester City, Liverpool e Bayern Monaco. A questo, si aggiunge il dato degli expected goals, ovvero i gol previsti per le occasioni capitate e la mole di gioco prodotta. I partenopei, a fronte di 62.36 xG, hanno siglato solamente 52 gol, quindi 10 in meno di quanti ne avrebbe dovuti ipoteticamente fare. In questo dato (in cui i partenopei sono secondi dietro all’Inter) si mostra la scarsa efficacia del Napoli sotto la porta avversaria. A questo, bisogna poi aggiungere la poca attenzione in fase difensiva. Da questo punto di vista, Napoli-Roma 2-2 è un perfetto ritratto della sciagurata annata vissuta dagli azzurri.