Futuro Osimhen, il Chelsea non è più convinto della clausola: i blues virano su Sesko

Il futuro di Victor Osimhen è stato dato per certo fin dall’inserimento della clausola rescissoria nel suo contratto. La cifra altissima, di 120 milioni di euro, sembrava non spaventare le big europee, pronte a fare follie per accaparrarsi uno degli attaccanti più forti in circolazione. Tra i vari club, quello che sembrava più intenzionato a pagare il cartellino del giocatore, era sicuramente il Chelsea. Le cose però, negli ultimi giorni, sono cambiate.

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano attraverso Caughtoffside, infatti, il club inglese non è più convinto della cifra richiesta. I 120 milioni di euro per il cartellino e i 10 per l’ingaggio, sembrano essere troppi, alla luce delle ultime prestazioni del centravanti nigeriano. Il giornalista italiano, ha inoltre individuato il nome su cui il Chelsea avrebbe virato. Si tratta dello sloveno del Lipsia Benjamin Sesko.

Questi primi dubbi, rendono ancora più incerto il futuro di Victor Osimhen, che a questo punto potrebbe anche non essere lontano da Napoli.