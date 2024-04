Sky – Panchina Napoli, ballottaggio Conte-Italiano. Spunta il favorito

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha parlato riguardo al nuovo possibile allenatore del Napoli. Il giornalista ha detto che potrebbe esserci un ballottaggio fra Conte e Italiano, con il secondo leggermente in vantaggio. Infatti Italiano ha sempre giocato con il 4-3-3 che potrebbe riproporre anche al Napoli. Conte invece ha prediletto sempre la difesa a tre con giocatori fissi per ruolo, giocatori che potrebbero anche andare oltre le possibilità del patron azzurro. Per questo motivo, i due allenatori sono i più accreditati per la prossima panchina azzurra.