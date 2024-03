L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul finale di stagione che attende il Napoli. Secondo il quotidiano dopo aver staccato il biglietto per l’Europeo con la Slovacchia, nelle prossime nove giornate di campionato Calzona dovrà provare la scalata alla zona coppe con il Napoli. In questo momento, la classifica è ancora piuttosto complicata. Il Napoli è settimo con 45 punti, a due passi dall’Atalanta; a -6 dalla Roma quinta; e a -9 dal quarto posto del Bologna per la Champions. In attesa di eventuali scenari, Calzona dovrà aggiudicarsi il primo dei quattro scontri diretti contro l’Atalanta di Gasperini. Poi arriverà la Roma, il Bologna e la Fiorentina. Quella contro la Dea, sarà anche l’ultima partita da preparare in condizioni a dir poco precarie. Però da ora fino alla fine del campionato avrà a disposizione otto settimane tipo di lavoro da sfruttare. Una prospettiva super, , che però non prescinde dalla sfidadentro o fuori di sabato