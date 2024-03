L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla condizione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen sta dimostrando una forma straordinaria, con 11 gol segnati in 17 partite di campionato. Nonostante alcuni rigori sbagliati, la sua media realizzativa è notevole. La sua importanza per la squadra è notevole soprattutto in vista della sfida contro l’Atalanta, che potrebbe essere considerata una sorta di finale. La partita contro l’Atalanta è la prima di un ciclo di nove partite cruciali per il Napoli. Osimhen anche se ieri, s’è limitato a un programma di lavoro individuale ci sarà dall’inizio sabato pomeriggio. Dovrà fare la differenza in queste sfide importanti, per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi