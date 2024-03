L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla questione allenatore in casa Napoli. Secondo il quotidiano Antonio Conte resta una tentazione irrinunciabile per Aurelio De Laurentiis, in vista della prossima stagione. Conte è un allenatore di grande esperienza e qualità. La sua presenza sulla panchina del Napoli potrebbe essere un fattore determinante per il futuro della squadra. Nonostante alcune difficoltà legate al momento attuale e alle possibili cessioni estive, De Laurentiis potrebbe fare un ulteriore tentativo per convincere Conte a tornare in Italia e guidare il Napoli.