Sono giorni caldi in casa Napoli con Francesco Calzona che probabilmente a fine stagione lascierà la panchina azzurra e il presidente Aurelio De Laurentiis sta già lavorando per trovare un sostituto adatto.

Sono tanti i candidati, ma i tifosi del Napoli sognano l’arrivo di un allenatore come Antonio Conte.

L’allenatore italiano, ad oggi, sembra essere il preferito dal presidente del Napoli. Nelle ultime ore, Conte ha pubblicato un post in Toscana e il mister ex Tottenham ha messo like ad un commento di una pagina sul Milan.

Ecco la foto: