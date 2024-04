Sky – Probabili formazioni: nessuna novità per il Napoli, De Rossi sceglie il sostituto di Lukaku

Domenica alle 18 arriva la Roma a Napoli. I giallorossi volano sulle ali dell’entusiasmo, il recupero di venti minuti della sfida contro l’Udinese è stato da urlo: all’ultimo respiro Cristante ha regalato tre punti pesantissimi per la corsa alla Champions. Non sarà facile fermare la corazzata di De Rossi.

I colleghi di Sky Sport fanno sapere che Calzona ha lavorato molto sulla fase difensiva, visti i numeri delle ultime uscite. Il recupero di Olivera è quasi completo, domenica potrebbe anche partire dal primo minuto. Il tecnico calabrese, però, preferisce contare su Mario Rui. Nessun cambio a centrocampo, figuriamoci in attacco.

All’ombra del Vesuvio la Roma porta molto entusiasmo, ma il Napoli può contare su assenze che potrebbero avere delle ripercussioni. De Rossi è senza gli squalificati Llorente e Paredes: Bove si prepara per partire dall’inizio. Problema anche per Smalling. Sky Sport fa sapere che per le corsie esterne i pretendenti sono tanti. Azmoun è in pole per sostituire Lukaku.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvartskhelia. All.: Calzona.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. All.: De Rossi.