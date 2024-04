L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto per quanto riguarda i piani futuri del Napoli per la difesa. Secondo il quotidiano il Napoli vuole Alessandro Buongiorno per riempire finalmente il vuoto mai colmato dopo la cessione di Kim, e ne ha parlato con il Torino. Contatto diretto per intavolare una trattativa che entrerà nel vivo soltanto a fine stagione. E quindi a ridosso dell’Europeo che Buongiorno dovrebbe disputare con la Nazionale di Spalletti. Il Napoli dunque insegue lui, centrale di 24 anni che ha doti atletiche, tecniche e un bel po’ di esperienza e temperamento. De Laurentiis ci aveva provato anche a gennaio, ma il Torino aveva rifiutato La stima però non è sfumata, ma sulle sue tracce non c’è soltanto il Napoli, ma anche l’Inter e al Milan e piace in Premier. Ed il Torino lo valuta circa 40 milioni