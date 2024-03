CorrSera – Al Napoli ‘costa caro’ il rifiuto di parlare a DAZN: multa dalla Lega per le mancate intervista

La presa di posizione del presidente Aurelio De Laurentiis contro l’emittente DAZN dopo la partita contro la Juventus è costata cara al club azzurro, che ha ricevuto una multa di 100mila euro dalla Lega. Lo racconta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, che racconta della contestazione inviata dalla società di servizi streaming londinese alla Lega Calcio:

“Il Napoli dovrà pagare 100 mila euro per complessive dodici violazioni accumulate durante la stagione. Il Consiglio di Lega che si è riunito giovedì ha infatti ribadito che ogni club che violerà l’accordo contrattuale con i broadcaster che detengono i diritti del campionato (DAZN e Sky), sottraendo i propri tesserati alle interviste obbligatorie per regolamento, verrà multato. Al presidente del Napoli si contesta non solo il silenzio imposto ai suoi giocatori prima, dopo e all’intervallo della partita con la Juventus ma pure di aver compiuto un atto discriminatorio”.