CdS – Napoli, pronta la rivoluzione: ecco chi andrà via a fine stagione

Dopo una stagione così fallimentare, il Napoli dovrà ripartire da un nuovo progetto per tornare a essere competitivo e tra le candidate per la vittoria del tricolore.

Si pensa a una vera e propria rivoluzione, che inizierà in estate con l’addio di almeno sei giocatori.

A parlarne è l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Zielinski è la partenza più dolorosa tra quelli in scadenza di contratto. In partenza c’è Gollini, che aveva rinnovato solo per una stagione, così come Demme, messo fuori ogni lista, Champions e campionato. Poi ci sono le meteore, Traorè tornerà al Bornemouth, Dendoncker all’Aston Villa. Per Osimhen il Napoli si aspetta di incassare anche una bella cifra. La sua cessione è diventata inevitabile“.