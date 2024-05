L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione riguardante Victor Osimhen. Secondo il quotidiano sarà un’estate rovente per Osimhen. Il bomber saluterà il Napoli e la pista al momento più accreditata è quella del Psg. Il club francese è pronto a investirne 90, praticamente 40 in meno della clausola con cui è stato blindato grazie al rinnovo del contratto. I parigini restano in primissima fila: è il colpo da sogno per il dopo Mbappé, visto che Gonçalo Ramos e Kolo Muani non hanno convinto del tutto, nonostante gli investimenti pesanti della scorsa estate. Il sogno di Osimhen però è quello di giocare in Premier League. Anche li piace tanto, dove tra le pretendenti s’è aggiunto anche il Liverpool. Alla finestra restano anche Arsenal, Manchester United e soprattutto il Chelsea, che però non giocherà la Champions e al momento deve vendere per 100 milioni entro giugno, altrimenti addio spese folli. E per Osi, non c’è margine di trattativa, non si va sotto i 130.