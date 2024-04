Il Mattino – ADL punta tutto su Conte! Si aspetta un “sì” dal tecnico leccese

Antonio Conte è l’allenatore corteggiato da De Laurentiis per il futuro del Napoli. Il tecnico però non ha ancora accettato le condizioni del Patron azzurro che sembrano essere molto allettanti. Il club partenopeo gli ha offerto un triennale da 8 milioni più bonus a stagione. Queste le ultime novità secondo Il Mattino, oggi in edicola:

“Nei prossimi giorni il presidente ha in agenda alcuni appuntamenti importanti, mentre il suo telefono si fa sempre più incandescente. Non è certo un mistero che DeLa avesse messo in cima alla sua lista di desiderata Antonio Conte fin da novembre scorso. L’offerta resta (triennale da circa 8 milioni di euro compreso bonus e campo libero sulle scelte di mercato), i contatti pure, ma il patron adesso attende una mossa da parte dell’ex ct della Nazionale. Insomma una risposta che ancora non è arrivata. Il Napoli aspetta Conte, ma non è disposto a farlo certo all’infinito. Anzi. In quello che sembra un vero e proprio gioco delle parti, l’esperto allenatore pugliese sembra essere arrivato al punto di dover uscire allo scoperto. Dentro o fuori. Anche se l’annuncio – nel suo caso, come anche in quello di un altro profilo sondato da Adl – arriverà soltanto a fine campionato, per ovvie ragioni di opportunità”.