L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla rivoluzione che interesserà il Napoli dal prossimo giugno. Secondo il quotidiano il futuro è ancora in dubbio per 5/6 giocatori. Meret ha il contratto in scadenza nel 2025, si sta lavorando per il rinnovo, ma se così non fosse si troverà una soluzione diversa. Il Napoli non vuole giocatori a fine contratto, ancor di più in un ruolo delicato come il portiere. La difesa è invece un rebus perché almeno tre dei centrali in rosa non convincono per la prossima stagione. Il mercato in entrata peserà sulle decisioni da prendere, magari con placet del prossimo allenatore, che con il Ds Manna valuteràJuan Jesus, Ostigard e Natan. C’è anche da studiare e risolvere il caso Simeone: il Cholito quest’anno ha trovato pochissimo spazio: l’idea di fare ancora la riserva del centravanti che verrà non è il massimo alla soglia dei 30 anni.