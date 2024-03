Mondiale per Club, l’avv. Spallone: “La squalifica della Juve per la stagione 2023/24 potrebbe voler dire esclusione automatica”

L’avvocato Giorgio Spallone, esperto di giustizia sportiva, ha twittato attraverso il suo profilo X per affrontare la questione legata alla qualificazione al Mondiale per Club, contesa tra Napoli e Juventus, dopo che le parole di Aurelio De Laurentiis dei giorni scorsi avevano acceso la luce sull’impossibilità di partecipazione da parte del club bianconero, squalificato da competizioni UEFA per la stagione 2023/24:

“Regolamento di qualificazione a mondiale club: vittoria o miglior ranking nella max competizione confederale periodo 2020/2024. L’esclusione per 1 anno del 2020/2024 da tutte le competizioni di una confederazione può configurare causa preclusiva di accesso a qualificazione #FIFA”,