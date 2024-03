Repubblica – Stadio a Bagnoli, via libera di Invitalia: ora ADL medierà con Manfredi: gli scenari

Nonostante la frenata del sindaco Gaetano Manfredi sulla possibilità di costruire uno stadio di proprierà nell’area di Bagnoli ADL intende andare dritto per la sua strada, rifiutando completamente l’ipotesi di investire in una ristrutturazione del Maradona, ipotesi considerata primaria dal in vista degli Europei 2032. Lo si apprende dall’edizione odierna de La Repubblica, che rivela l’incontro tra il patron del Napoli e Bernardo Mattarella, ad di Invitalia, l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del ;Ministero dell’Economia.

De Laurentiis ha illustrato la sua idea di puntare su Bagnoli e da parte di Invitalia sarebbe arrivato un primo via libera, ma il confronto con Manfredi sarà comunque necessario, anche per verificare la questione dell’effettiva conclusione della bonifica.

Il quotidiano spiega i motivi che spingono il patron del Napoli lontano dal Maradona: “La proposta di una concessione lunga del Maradona in cambio di investimenti è stata accantonata in quanto il presidente partenopeo non transige sull’idea di non voler traslocare per ben tre anni. Lo ribadirà a Manfredi probabilmente già la prossima settimana e dopo la gara con il Barcellona. Ma il rischio di eventuali vincoli su Bagnoli è molto concreto e per questo motivo l’ipotesi Afragola è stata al momento accantonata, ma non abbandonata: contatti ci sono stati pure la scorsa settimana“.