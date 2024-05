L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla rivoluzione che attende il Napoli nel mercato estivo. Secondo il quotidiano ci saranno tanti addii in estate e poche certezze per il Napoli della prossima stagione. Gli intoccabili della rivoluzione dovrebbero essere Di Lorenzo, Lobotka, Politano e Kvaratskhelia. Il rinnovo del georgiano è una delle priorità delle prossime settimane. Il Napoli del futuro, quello della rifondazione, ripartirà da lui, ma anche dalle cessioni. I sei che andranno via potrebbero diventare nove, praticamente più di un terzo della squadra.