L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla questione legata al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano milioni in arrivo per Kvaratskhelia, perchè il Napoli vuole adeguare il contratto del georgiano. C’è la questione rinnovo da risolvere in tempi brevi, per permettere al giocatore di andare a giocarsi l’Europeo con la Georgia con il morale a mille. La posizione delle parti è la seguente: l’agente di Kvaratskhelia vorrebbe un aumento dell’ingaggio e parte da almeno 5 milioni netti più bonus. De Laurentiis difficilmente arriverà a quelle cifre, ma vuole accontentare il più possibile il ragazzo per metterlo al centro del nuovo progetto. Così il presidente potrebbe 4 milioni più bonus per arrivare a 4,5 netti. Vedremo se basteranno