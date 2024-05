L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione portieri in casa Napoli. Secondo il quotidiano Alex Meret chiederà la cessione nella prossima sessione di mercato. Al Napoli tornerà Elia Caprile dopo il prestito all’Empoli ma, dovrebbe esser mandato nuovamente in prestito. Il club azzurro quindi si sta guardando intorno per la prossima stagione. Piace Mile Svilar, portiere della Roma, ma difficilmente si muoverà dai giallorossi. Il Napoli valuta dunque anche i profili di Marco Carnesecchi dell’Atalanta e Michele Di Gregorio del Monza.