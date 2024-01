CdS – Napoli, affare Dendoncker: oggi visite mediche per il giocatore. Potrebbe essere disponibile contro la Lazio

L’edizione odierna del Corriere dello Sport pone particolarmente l’accento su Leander Dendoncker (classe 1995), nuovo acquisto invernale del Napoli.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, oggi il centrocampista belga – in arrivo dall’Aston Villa – sarà a Villa Stuart per sostenere le ordinarie visite mediche. Dopodiché, prevista la firma del contratto in sede FilmAuro.

L’affare si è concluso ieri con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Il giocatore dovrebbe già essere disponibile per il match di domenica (ore 18:00) contro la Lazio.