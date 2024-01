Simeone, parla la moglie: “Massimo rispetto per tutti, è stato un momento di rabbia che è passato”

Dopo la fine della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter, Giulia Coppini, moglie del Cholito Giovanni Simeone, ha scritto un messaggio con dei toni abbastanza forti: “Non è facile vincere con un giorno di riposo in meno, ma con l’arbitro a favore direi di si“. Il post successivamente è stato rimosso dopo pochi minuti su Threads.

Sono state tantissime le critiche da parte dei tifosi interisti che hanno approfittato per prenderla di mira in modo pesante. Successivamente Lady Simeone ha commentato su Threads: “Chi è che non si è un po’ scaldato qualche volta guardando una partita… Ormai tutti i miei amici mi prendono in giro dicendo che sono più tifosa di loro. Scherzi a parte, ho il massimo rispetto e ammirazione per tutti i professionisti di questo sport così come le squadre e i tifosi e non avrei mai detto niente di offensivo contro nessuno. Pensavo fosse ovvio che era un momento di rabbia, come capita a tutti, ma che è passato subito dopo“.