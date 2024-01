CdS, Rocchi su Rapuano: “La designazione è stata sbagliata”. La reazione post Napoli-Inter

“La designazione di Rapuano è stata sbagliata”: queste, in sintesi, le prime parole pronunciate da Gianluca Rocchi nel post partita di Napoli-Inter di Supercoppa italiana.

A riportarle è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che scrive: “In un colpo solo (Rapuano ndr) ha creato diversi problemi al suo designatore, che già lunedì sera all’Al-Awwal Park di Riyad non era affatto contento (le prime parole di Rocchi al suo arbitro non sarebbero state propriamente un complimento). La designazione di Rapuano è stata sbagliata, lo avrebbe ammesso lo stesso Rocchi ai pochi confidenti dei quali si fida. Il repentino cambio di gestione disciplinare ha inciso sulla partita in maniera determinante, vanificando il piano che era nella testa del suo designatore. Una scelta, però, che aveva delle crepe in partenza, perché non si può far maturare un frutto contro natura”.