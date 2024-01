Angelozzi, direttore area tecnica Frosinone: “Vogliamo Popovic, ne stiamo parlando con il Napoli”

Guido Angelozzi, direttore dell’area tecnica del Frosinone, ha parlato a Sky Sport del possibile arrivo in maglia gialloblù di Matija Popovic.

Quest’ultimo ha parlato pochi minuti del possibile affare: “Siamo interessati a Popovic e ne stiamo parlando con il Napoli per collaborare insieme e chiudere l’affare. Non è facile, ma stiamo provando a trovare un’intesa e siamo intenzionati a chiudere la trattativa”. Il difensore è attualmente svincolato e potrebbe passare prima al Frosinone in prestito e poi al Napoli a titolo definitivo.