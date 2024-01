Empoli, finisce l’era Andreazzoli, ecco il sostituto

Come riporta Gianluca Di marzio, l’Empoli ha deciso di esonerare Aurelio Andreazzoli dopo l’ultima debacle di sabato contro l’Hellas Verona, scontro chiave per la salvezza. L’Empoli aveva vinto la sua ultima partita contro il Napoli per 0-1, risultato che è costato l’esonero a Garcia. Il sostituto del tecnico toscano è Davide Nicola che nella stagione 21/22 riuscì a compiere un’impresa con la Salernitana, riportandola da ultima a quartultima facendo un grande lavoro di introspezione e ridando fiducia ad una piazza che aveva perso ogni speranza di salvezza.

Nicola era stato accostato alla Salernitana nelle giornate scorse, qualora la società granata volesse liberarsi di Inzaghi. Ma adesso il tecnico piemontese è ufficialmente all’Empoli e si ripone massima fiducia per il suo operato.