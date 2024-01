L’ex calciatore azzurro Garics ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di Theate.

Secondo l’austriaco potrebbe essere un nome giusto per la difesa: “Theate è un nome che mi piace molto, credo sia il difensore giusto per mettere in ordine e in equilibrio il reparto difensivo, credo che Mazzocchi farà bene se riuscirà a legare con l’ambiente e i compagni”.