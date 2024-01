CorrSport – Simeone spera in un minutaggio più alto: gli azzurri hanno bisogno del goal

Il Napoli deve vincere a Torino per riportarsi in scia della zona Champions.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui ci sarebbe in avanti l’eterno ballottaggio tra Raspadori e Simeone anche in quel di Torino. Gli azzurri devono ritrovare la via del goal: “Uno dei problemi più seri di questo Napoli, che Mazzarri allena ormai da due mesi, è il gol: per quattro volte, nelle ultime cinque partite, l’attacco (e con loro gli altri) ha consegnato il compito in bianco e le statistiche esprimono un disagio che gli errori (tanti) non cancellano. Il Napoli di Mazzarri ha segnato a Bergamo e con il Cagliari, si è invece congelato con Inter, Juventus,Roma e Monza: per tentare di eliminare il difetto, Raspadori resta il centravanti di riferimento, in un ballottaggio ad oltranza con Simeone che sogna di avere qualcosa in più di 5‘“.